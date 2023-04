Milan, sono quattro i diffidati per la sfida con il Napoli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà il Napoli il prossimo avversario del Milan, che questa sera sarà ospite dei partenopei nell'incontro valido per la ventottesima giornata di Serie A. In casa rossonera sono ben quattro i giocatori diffidati per questa sfida: senza considerare l'infortunato Kalulu che sarà assente, Kjaer, Calabria e Rebic saranno a rischio squalifica. In caso di ammonizione, infatti, i calciatori in questione salterebbero la prossima sfida prevista a San Siro il 7 aprile contro l'Empoli.