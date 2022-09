Milan, sosta in chiaroscuro sulla questione infortuni. Ma Tonali recupera e punta l'Empoli

MilanNews.it

La prima sosta nazionali della stagione 2022-2023 si è conclusa in chiaroscuro per ciò che riguarda il Milan: se la maggior parte, tra i 17 convocati totali, ha avuto modo di riposare - chi più chi meno - non giocando entrambe le partite in programma per ciascuno per intero, Maignan, Theo Hernandez e Tonali sono rientrati a Milano con problemi fisici.



Tonali rientra

Per Theo il problema è arrivato già in Milan-Napoli e non gli consentirà di giocare né ad Empoli nè, probabilmente, l'andata con il Chelsea, mentre per Maignan sono stati fatali i 45 minuti giocati, senza subire alcun tiro, con la sua Francia: lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro e un mesetto di stop circa. Già recuperato, invece, Sandro Tonali: il centrocampista ha saltato Italia-Inghilterra e, nella giornata di ieri, è tornato ad allenarsi con il gruppo squadra a Milanello: è a disposizione per la sfida di sabato contro l'Empoli.



Le possibili scelte di Pioli

Con il rientro di tutti i nazionali a Milanello, Stefano Pioli proverà in questi due giorni a capire come sostituire i già citati infortunati sabato al "Castellani" e se far rifiatare qualcuno in vista del successivo trittico Chelsea-Juve-Chelsea. Pobega, ad esempio, potrebbe prendere il posto di uno dei due mediani, mentre Theo e Maignan saranno molto probabilmente sostituiti dalle due rispettive riserve: Tatarusanu e Ballo-Touré. Per il resto formazione confermata, con De Ketelaere e il rientrante Leao a supportare un instancabile Giroud, dato che resta non semplice vedere a disposizione per sabato sia Rebic che Origi.