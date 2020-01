Milan-Spal 3-0: i rossoneri non sbagliano

Il Milan supera 3-0 la Spal e accede ai quarti di finale della Coppa Italia. Vittoria agevole per i rossoneri, in vantaggio di due reti già al termine del primo tempo. Prima Piatek (ben servito da Bennacer) e poi Castillejo (ottima la prestazione dello spagnolo) chiudono di fatto i conti già nella prima frazione di gara. Il pistolero si divora un paio di ghiotte occasioni a inizio ripresa, ma ci pensa il solito Theo Hernandez a calare il tris e a fare esplodere il pubblico di San Siro: cavalcata palla al piede, bordata con il mancino e terzo gol in cassaforte. Tutto facile! Nel finale il signor Ghersini concede un inesistente calcio di rigore alla Spal, ma per fortuna torna sui suoi passi dopo aver consultato il VAR. Finisce così, con il Milan che si guadagna meritatamente il pass per il prossimo turno di Coppa.