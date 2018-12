Milan-Spal, biglietti a partire da 10 euro

Milan-Spal sarà l'ultima partita dell'anno, un motivo in più per rendere affascinante e imperdibile questo evento. E concludere al meglio il 2018. Si giocherà, infatti, sabato 29 dicembre alle 20.30 a San Siro. Dovrà essere una serata rossonera e di vittoria: troppo importante conquistare i tre punti, troppo importante la presenza e il calore del nostro pubblico per spingere la squadra di Mister Gattuso.

Per la 19° giornata di Serie A, in particolare, sarà prevista una promozione speciale per gli Under 18, che potranno acquistare il proprio biglietto a 10€ in molti settori dello stadio. Prosegue, poi, la vendita libera per tutti i tifosi: online, presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita TicketOne e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday).

Ricordiamo, inoltre, che prosegue la vendita per l'abbonamento del girone di ritorno e per i biglietti di Milan-Fiorentina. Per maggiori informazioni visita la sezione del sito dedicata.

Vi aspettiamo a San Siro!