Milan, speciale ritorno a San Siro in ricordo di Prati e delle vittime Covid

Il ritorno del Milan a San Siro sarà speciale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossonero, in occasione della gara di campionato contro la Roma, ricorderà il compianto Prati e le vittime del Coronavirus. I seggiolini dello stadio saranno allestiti per rappresentare le vite che si sono spente e diciotto maglie ricorderanno i tifosi scomparsi. Poi l’omaggio a Prati, con il capitano Romagnoli che, prima del calcio d’inizio, depositerà 46 rose bianche (come l’anno di nascita di Perino la "Peste") e la maglia numero 11 vicino alla panchina.