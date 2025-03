Milan, speranza quarto posto? Ambrosini: "Estremamente complicato, ma non impossibile"

Con le due vittorie di fila contro Lecce e Como, uniti ai risultati favorevoli che sono arrivati dagli altri campi, il Milan si è iscritto nuovamente alla corsa per un posto Champions League. I rossoneri attualmente si trovano a sei punti dal quarto posto occupato dal Bologna, con in mezzo squadre come Fiorentina, Juventus e Roma. Missione impossibile o c’è qualche speranza? Massimo Ambrosini, nel suo intervento a DAZN Serie A Show, la pensa così:

“È a sei punti il Milan… Ogni volta lo dico, il Milan è una squadra forte. Le squadre forti possono fare dei filotti. Possono fare un filotto di vittorie. Il Milan deve affrontare la Fiorentina, l’Atalanta, il Napoli, la Roma, il Bologna… Ha degli scontri diretti che potrebbero riaprire qualcosa che oggi è complicato, ma se me lo chiedi non è così impossibile. Estremamente complicato, ma non impossibile”.