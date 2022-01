Milan-Spezia, all'andata il primo gol in Serie A di Daniel Maldini

Domani pomeriggio alle 18.30 andrà in scena a San Siro Milan-Spezia, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A. All'andata il Milan riuscì ad espugnare l'Alberto Picco grazie ad un gol di Brahim Diaz nel finale e soprattutto con la rete di Daniel Maldini, la prima in Serie A per il figlio di Paolo. Il numero 27 aveva sbloccato la partita con un colpo di testa nel cuore dell'area di rigore che Zoet era riuscito ad intercettare ma non a respingere in modo efficace.