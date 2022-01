Milan-Spezia, è la terza volta che si giocherà a San Siro

Milan-Spezia di lunedì, un inedito assoluto. Del resto le partite di San Siro fra rossoneri e aquilotti comportano sempre qualcosa di particolare. Le prime due sfide degli ultimi anni a Milano si sono giocate all'indomani di eventi molto forti in casa rossonera, sia nel gennaio 2014 che nell'ottobre 2020.

La prima volta che Milan e Spezia si sono affrontate a San Siro in gare ufficiali nel dopoguerra, è stato in Coppa Italia. Era davvero un'atmosfera da "Day After" quella che si respirava all'epoca in casa milanista. Tre giorni prima di quel confronto degli Ottavi di finale in gara secca per la coppa nazionale, era stato esonerato Massimiliano Allegri al termine di Sassuolo-Milan.

La partita di Reggio Emilia era stata assolutamente incredibile: rossoneri avanti 2-0 e poi quattro reti quattro segnate da un Sassuolo che all'epoca lottava per non retrocedere. Quattro reti di Berardi, cui hanno fatto seguito l'esordio di Honda in campionato, il gol di Montolivo, il 4-4 sfiorato e al fischio finale una sconfitta molto dolorosa per la stagione rossonera. Tre giorni dopo tutti quegli eventi, ecco Milan-Spezia 3-1 e la qualificazione ai Quarti di Coppa.

Colpi di scena a non finire anche sei anni dopo. Milan-Spezia di campionato dopo Rio Ave-Milan di Europa League. Gol a sorpresa e raffica di rigori in Portogallo, prima del Playoff superato a Vila do Conde. Tre giorni dopo, Milan-Spezia 3-0.