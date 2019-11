Milan squadra più giovane in A. E in Europa è sul podio

Il Milan è la squadra che ha schierato in media la formazione titolare più giovane di tutto il campionato 2019-20. Come riporta La Gazzetta dello Sport, con 24 anni e 242 giorni, i rossoneri sono di almeno un anno più giovani di qualsiasi altra squadra di questa A. L’undici milanista è tra i più giovani anche a livello continentale: nei cinque principali campionati europei solo Nizza (24 anni e 56 giorni) e Lilla (24 anni e 121 giorni) hanno schierato in media una formazione titolare con un’età più bassa.