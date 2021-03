Milan, squillo a Sassuolo per mantenere il primato. E Leao segna un gol da record

E’ stata una vera e propria prova di forza quella del Milan, vittorioso a Sassuolo nonostante le assenze pesantissime. Metà squadra fuori eppure i ragazzi di Pioli hanno tirato fuori l’orgoglio e la determinazione giusta per vincere contro una formazione preparata come quella neroverde. Una vittoria pesante nell’economia del campionato e per il primato in classifica, ancora saldamente nelle mani dei rossoneri. Il Milan ha conquistato 25 risultati utili consecutivi in serie A, e ben 15 gare di fila in cui segna almeno due gol a partita. “Ripeto spesso alla squadra che ci sono momenti in cui le partite valgono un po' di più. Non eravamo contenti dei pareggi, a Sassuolo pesava molto dal punto di vista mentale. Essere riusciti a vincere ci da grande soddisfazione", ha spiegato Pioli.

C’è un protagonista atteso da tempo che ha determinato la sfida con i neroverdi: Rafael Leao. Il gol siglato dopo 6,8 secondi è il più veloce della serie A e dei 5 campionato europei. Un bel record per il portoghese, schierato punta proprio per l’assenza di Ibra e Rebic in attacco: "Il gol di Leao è merito dello staff”, ha spiegato Pioli. “Abbiamo sempre predisposizioni diverse. Per oggi abbiamo pensato a questa ed è andata bene e ci ha permesso di andare in vantaggio consentendoci di fare una partita importante. Nelle ultime partite dove siamo andati in svantaggio avevamo dovuto cambiare assetto tattico e mentale". La nota negativa con il Sassuolo arriva ancora una volta dagli infortuni e dagli squalificati. Kessie salterà la Lazio perché già diffidato, mentre Tonali deve recuperare da un risentimento muscolare all’adduttore, altrimenti il centrocampo sarà completamente da reinventare.