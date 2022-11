Milan, stasera a San Siro arriva lo Spezia: info e dettagli

MilanNews.it

Oggi è il giorno di Milan-Spezia, sfida valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A e in programma stasera alle 20:45 a San Siro. I rossoneri arrivano dopo la brutta sconfitta in campionato contro il Torino, che li ha costretti a 6 punti di distanza dal Napoli capolista, mentre i liguri arrivano dalla doppia sconfitta contro Fiorentina e Salernitana.

Sabato a dirigere il match ci sarà Michael Fabbri.

Milan-Spezia sarà visibile in diretta televisiva su DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite, in streaming su DAZN, Sky Go, NOW e in live testuale su MilanNews.it; la nostra redazione, inoltre, vi accompagnerà fino al calcio d'inizio con il live con tutte le notizie di avvicinamento alla gara.