Milan, stasera trasferta in Sardegna contro il Cagliari: info e dettagli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Altro sabato di gara per il Milan. I rossoneri scenderanno in campo questa sera contro il Cagliari all'Unipol Domus: fischio d'inizio alle 20:45. Bisognerà difendere il primo posto in classifica: Giroud e compagni hanno conquistato 63 punti in 29 giornate, contro i sardi che sono al quart'ultimo posto in classifica e ne contano 25.

Arbitrerà il match il signor Di Bello di Brindisi, guardalinee Peretti e Del Giovane, quarto uomo Marinelli. Var affidata a Fabbri, Avar a Meli.

Sarà possibile seguire Cagliari-Milan in diretta su DAZN e su SkySport e con il live testuale su MilanNews.it; la nostra redazione, inoltre, vi proporrà la marcia di avvicinamento al match con tutte le ultime notizie ora per ora.