Gigio Donnarumma e Alessio Romagnoli, entrambi ammoniti all'andata contro la Stella Rossa, sono entrambi in diffida. I due rossoneri erano già stati sanzionati durante il girone di qualificazione. In caso di cartellino domani, dunque, i due rossoneri verrebbero squalificati per il turno successivo o per la prima gara futura in una competizione europea.