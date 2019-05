Al Milan in questa sessione di calciomercato non arriverà il classe '96 Everton Sousa Soares. Il club rossonero ha impostato l'affare negli scorsi mesi con Leonardo, ma Gazidis - scrive Sportmediaset.it - ha bloccato tutto per gli alti costi dell'operazione: il Gremio valuta il suo cartellino non meno di 30 milioni di euro.