Milan su Cardoso: l'americano piace perchè è un jolly in mezzo al campo

Tra i profili seguiti dal Milan per il centrocampo il nome nuovo emerso nelle ultime ore è quello di Johnny Cardoso, giocatore classe 2001 del Betis Siviglia e compagno di squadra nella nazionale statunitense di Pulisic e Musah. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, l'americano piace ai rossoneri per la sua versatilità e duttilità: è infatti un jolly in mezzo al campo visto che può giocare davanti alla difesa, dare una mano in fase di impostazione o agire da trequartista.

Questi i numeri di Cardoso nella stagione 2023-2024 con il Betis Siviglia (da gennaio):

PRESENZE LIGA: 17

PRESENZE CONFERENCE LEAGUE: 2

PRESENZE TOTALI: 19

MINUTI IN CAMPO: 1512'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 3