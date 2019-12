Milan su Maduzukic, ma occhio al Manchester United

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Mario Mandzukic, il quale viene visto come prima alternativa a Zlatan Ibrahimovic. C'è però un ostacolo che i rossoneri dovranno eventualmente superare per arrivare al croato, cioè il Manchester United: come riferisce Tuttosport, infatti, il giocatore avrebbe un pre accordo con i Red Devils, anche se non c'è certezza che sia ancora valido o vincolante.