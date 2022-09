MilanNews.it

Dopo la vittoria nel derby contro l'Inter, il Milan si allenerà subito a Milanello a due giorni dalla sfida di Champions League contro il Salisburgo, prevista per martedì alle 21.00 alla Red Bull Arena della città austriaca; i rossoneri sosterranno una seduta di scarico per chi ha giocato ieri, allenamento classico per il resto del gruppo.