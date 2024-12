Milan sul mercato? Fonseca: "Presto per parlarne, la società è sempre pronta a intervenire"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Sul mercato:

"Adesso so che comincia ad essere il tema principale delle conferenze, ma è presto. Quello che posso dire è che parliamo sempre, la società è sempre attenta al mercato e se abbiamo bisogno loro sono sempre pronti per intervenire".

Le lacune si colmano con il lavoro o con il mercato?

"Noi possiamo valutare le partite. Lavoriamo valutando quello che succede in partita. E succede, nel poco tempo che lavoriamo, per esempio: abbiamo avuto un problema di difesa in area a Cagliari. Lavoriamo su questo problema. Mai da Cagliari ha avuto lo stesso problema sui cross. Se guardiamo i gol presi non è più successo. Dopo, la partita successiva è diversa e lavoriamo su cose diverse. Noi sfruttiamo il poco tempo che abbiamo lavorando per migliorare guardando le partite. E la squadra è migliorata in tante cose, anche se so che i risultati non lo dimostrano. Quali sono le partite in cui abbiamo avuto problemi tattici, o partite in cui l'altra squadra è stata molto più brava di noi? Un tempo contro il Liverpool, lì non abbiamo avuto possibilità. Poi altre non ne ricordo. È una questione di testa, di atteggiamento: è questo il problema principale della squadra. Lavoriamo su tante cose per migliorare e per creare uno spirito di squadra forte. Ci siamo? No, abbiamo ancora molto su cui lavorare".