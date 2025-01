Milan Supercampione d'Italia, Stefano Pioli si complimenta con i rossoneri

La trasferta in Arabia per la Supercoppa Italiana ha dato al Milan la grande gioia di un trofeo e della vittoria di un derby in finale, ma anche il piacevole ritrovo con mister Stefano Pioli, che da qualche mese allena l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. L'ex tecnico rossonero, per lui 5 anni al Milan intensissimi, nei giorni di Final Four ha fatto visita alla squadra dopo l'allenamento e ha ricordato i suoi anni a Milanello con i giornalisti, parlando col sorriso sulle labbra di questa sua esperienza. L'allenatore parmigiano ieri sera, così come per la semifinale contro la Juventus, era allo stadio e si è goduto dal vivo il successo in rimonta contro l'Inter. Sono arrivati poi i complimenti alla squadra con una storia Instagram.