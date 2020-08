Milan, tanti auguri a Alessandro Matri: l'ex attaccante rossonero compie 36 anni

Alessandro Matri, storico ex attaccante del calcio italiano, quest'oggi compie 36 anni. L'ex centravanti lombardo, cresciuto nel settore giovanile rossonero ha esordito con la maglia del Milan nella stagione 2002/03. Matri è poi diventato grande in Serie A con la maglia di Juventus e Cagliari salvo poi fare tante altre esperienze tra cui il ritorno in rossonero, nella stagione 2013/14, dove mise a segno un solo gol in 19 presenze.