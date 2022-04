Milan, tanti auguri a Rivaldo: il brasiliano compie oggi 50 anni

MilanNews.it

Oggi spegne 50 candeline l'ex rossonero, Rivaldo. Il brasiliano, Pallone d'Oro nel 1999, ha vestito la maglia del Milan da luglio 2002 a novembre 2003, non brillando però come aveva fatto nelle precedenti esperienze al Barcellona e al Deportivo La Coruña. Rivaldo in rossonero ha giocato in totale 40 partite, segnando 8 reti. Oggi il Milan gli dedica un post sui social per fargli gi auguri di buon compleanno dato che ha contribuito – seppur in maniera non decisiva – alla conquista della Champions League a Manchester in finale contro la Juventus.