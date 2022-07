Milan, tanti auguri ad Abbiati: l'ex portiere compie oggi 45 anni

Christian Abbiati, nato ad Abbiategrasso l’8 luglio 1977, compie oggi 45 anni. L’ex portiere, ha giocato con la maglia del Milan per ben 15 stagioni disputando 380 partite. Con il Diavolo, Abbiati ha vinto 3 Scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe Italiane, 1 Champions League e 1 Supercoppa Europea. Nel corso della sua carriera, Abbiati ha vestito fra le altre, anche le maglie di Juventus, Torino e Atletico Madrid. La società di via Aldo Rossi fa gli auguri al ‘Gigante di Abbiategrasso’ sui social, scrivendo: “Un eccellente difensore tra i pali: i nostri migliori auguri a Christian Abbiati!”.

An outstanding servant between the sticks: best birthday wishes to Christian Abbiati!



