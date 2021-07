Milan, tanti auguri al giovane centrocampista rossonero Marco Frigerio!

Con un tweet pubblicato sulla pagina ufficiale del proprio settore giovanile, il Milan ha rivolto i propri auguri a Marco Frigerio, centrocampista rossonero che oggi compie vent'anni. La redazione di MilanNews.it si unisce agli auguri della società per il compleanno del giocatore.

Marco turns 20 today! Have you wished him a happy birthday, yet? 🥳



Oggi Marco festeggia il suo ventesimo compleanno! Gli avete fatto gli auguri? 🥳#SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/HZYaKlBYY9