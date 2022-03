Milan, tanti auguri al pilastro rossonero Simon Kjaer!

Intervenuto con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha celebrato il compleanno di uno dei pilastri dell'attuale squadra rossonera: Simon Kjaer. Il roccioso difensore danese, tra gli autori della recente rinascita della formazione di Pioli, è assente da tempo per l'infortunio ai legamenti che lo ha costretto anzitempo a finire la sua stagione. Presenza costante al fianco della squadra, Kjaer compie oggi 33 anni e la redazione di Milannews.it si unisce agli auguri al giocatore.

Have a great day, @simonkjaer1989! See you soon back on the pitch #SempreMilan @BancoBPMSpa pic.twitter.com/yDeeyzWKwG