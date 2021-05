Milan, tanti auguri all'ex rossonero Gianni Comandini!

Con un tweet sul proprio canale ufficiale il Milan ha celebrato il compleanno di Gianni Comandini. L'attaccante emiliano che ha militato nei rossoneri nella stagione 2000-01 ha totalizzato 18 presenze ufficiali segnando 3 reti. Due di queste sono state le indimenticabili segnate nel derby vinto 0-6 sull'Inter- La redazione di Milannews.it si unisce agli auguri di compleanno!

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">You weren’t with us long but who could forget that brace in that derby! Happy birthday, Gianni <br><br>Due gol memorabili per entrare nel cuore dei tifosi rossoneri: tanti auguri Gianni Comandini! <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> | <a href="https://twitter.com/BancoBPMSpa?ref_src=twsrc%5Etfw">@BancoBPMSpa</a> <a href="https://t.co/KTUgX6OJI2">pic.twitter.com/KTUgX6OJI2</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1394586056146649090?ref_src=twsrc%5Etfw">May 18, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>