Il Milan è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo da inserire nell'organigramma rossonero e nelle ultime ore ha dovuto cambiare obiettivo in quanto Igli Tare ha deciso di restare alla Lazio: come spiega il Corriere della Sera in edicola oggi, il dirigente albanese è sfumato a causa dell’ostracismo di Lotito a privarsi del suo braccio destro.