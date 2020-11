Sulla Gazzetta dello Sport si parla della trattativa per il rinnovo di Donnarumma. Lui la volontà l’ha già espressa, scrive la rosea, ovvero quella di restare in rossonero. Solo che a volte non basta. Pure il Milan si è espresso più volte: tenere Gigio con sé è una priorità assoluta. Il club nutre una certa fiducia di riuscirci.