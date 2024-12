Milan, Terracciano titolare a Verona: i suoi numeri in questa stagione

vedi letture

La novità di formazione più sorprendente del Milan che stasera inizierà la sfida contro l'Hellas Verona è senza dubbio la presenza di Filippo Terracciano che non giocherà da terzino, ma in mezzo al campo al fianco di Youssouf Fofana, con Tijjani Reijnders che verrà spostato qualche metro più avanti nel ruolo di trequartista alle spalle della prima punta che dovrebbe essere Tammy Abraham. Per Terracciano, grande ex della partita, sarà la quinta presenza stagionale dopo le quattro in Serie A e una in Coppa Italia.

Questi i suoi numeri stagionali:

PRESENZE SERIE A: 4

PRESENZE COPPA ITALIA: 1

MINUTI IN CAMPO: 449'

AMMONIZIONI: 3