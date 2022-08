Milan, terza vittoria consecutiva all'esordio: non accadeva dal 1996

MilanNews.it

Con la vittoria per 4-2 contro l'Udinese, il Milan ha centrato la terza vittoria consecutiva all'esordio stagionale in campionato. Nella scorsa stagione i rossoneri avevano espugnato Marassi, battendo la Samp 0-1 con la rete di Brahim; l'anno prima la doppietta di Ibra regalò a Pioli la vittoria sul Bologna per 2-0. L'ultima volta che il Milan aveva vinto almeno tre volte di seguito la prima giornata di campionato era nel 1996 con una striscia aperta addirittura di 10 partite, attiva fin dal 1987.