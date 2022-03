MilanNews.it

Come riporta Giuseppe Pastore sul proprio account Twitter, il Milan non vinceva tre partite di campionato consecutive per 1-0 dall'inverno 2008: Reggina-Fiorentina-Siena (in gol Gilardino, Pato e Paloschi). Quest'anno invece i tre successi di misura in Serie A sono arrivati contro Napoli, Empoli e Cagliari: due in trasferta e uno tra le mura amiche di San Siro.