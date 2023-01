Milan, terzo gol di Giroud contro il Sassuolo: è la vittima preferita in A insieme all'Inter

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Tra le poche note liete della gara persa contro il Sassuolo c'è la rete di Olivier Giroud, andato a segno in campionato dopo un lungo digiuno. Il francese non segnava addirittura dalla sfida vinta nel finale a San Siro contro lo Spezia. L'ex Chelsea ha punito i neroverdi per la terza volta in assoluto in Serie A, arrivando complessivamente a tre gol. Il Sassuolo di conseguenza è divenuta la sua vittima preferita in campionato insieme all'Inter. A riferirlo è Opta.