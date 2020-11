Milan, testa al campionato: contro la Fiorentina può tentare l'allungo in classifica

Archiviato l'1-1 di ieri sera in casa del Lille, il Milan torna a pensare subito al campionato e al match di domenica a San Siro contro la Fiorentina: come spiega questa mattina il Corriere della Sera, i rossoneri avranno una ghiotta occasione di provare l'allungo in classifica approfittando dei difficili impegni che attendono il Sassuolo (secondo in classifica, contro l'Inter) e Roma (terza, contro il Napoli).