Milan, Theo (al momento) l’unico all’altezza delle aspettative

Tra gli acquisti estivi, Theo Hernandez, al momento, è l’unico all’altezza delle aspettative. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, sul terzino il Milan ha investito venti milioni, che al momento sembrano spesi benissimo. Da quando è tornato a disposizione, Theo non ha sbagliato una partita. A volte brillantissimo, a volte meno appariscente, l’esterno francese ha comunque catalizzato l’attenzione dei tifosi del Milan, che amano il suo stile di gioco coraggioso. La fase difensiva non è da manuale, ma può crescere. Definito indisciplinato da Giampaolo, Hernandez ha convinto Pioli nonostante le pecche in difesa.