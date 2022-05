Milan, Theo Hernandez è il rossonero con più minuti giocati in questa stagione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Con 3553 minuti disputati Theo Hernandez è il rossonero che più ha giocato in questa stagione in termini di minutaggio. Il francese, che in totale ha collezionato 41 presenze, batte di poco Mike Maignan (3540 minuti), Fikayo Tomori (3356 minuti), Rafael Leao (3201 minuti) e Sandro Tonali (3149 minuti). I dati sono riportati su transfermarkt.