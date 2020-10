Milan, Theo Hernandez in forma nella squadra della settimana di FIFA 21

La prestazione di Theo Hernandez contro lo Spezia non è passata inosservata: il gran gol realizzato dal terzino francese nell'ultimo turno di Serie A gli è valso infatti un posto nella squadra della settimana di FIFA 21, videogame partner ufficiale del Milan, nella modalità Ultimate Team. La carta "In Forma" di Theo dal valore maggiorato di 83 sarà disponibile per un periodo di tempo limitato a partire da questa sera.

@TheoHernandez is in the @EASPORTSFIFA Team of the Week!

Play #FIFA21 before Friday and you could get him in your guaranteed #TOTW player pack

Full details https://t.co/SQUFP0un5s pic.twitter.com/VBY4c5ZzSu