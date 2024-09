Milan, Thiaw salta anche il Liverpool: il tedesco spera di recuperare per il derby

vedi letture

Anche ieri Malick Thiaw non si è allenato in gruppo, ma ha proseguito il suo lavoro personalizzato sui campi di Milanello. Il difensore centrale rossonero, che sta recuperando da una distorsione alla caviglia, non sarà quindi a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida di domani sera contro il Liverpool. Il tedesco spera di poter rientrare per il derby contro l'Inter in programma domenica sera. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

DOVE VEDERE MILAN-LIVERPOOL

Data: martedì 17 settembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky, Now TV

Web: MilanNews.it