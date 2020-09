Tra gli obiettivi del Milan per la difesa c'è anche il Takehiro Tomiyasu, che il Bologna valuta 25 milioni di euro: i rossoblù hanno già detto no ad un'offerta della Roma da 20 milioni di euro per il difensore giapponese. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che difficilmente il Bologna abbasserà di molto la sua richiesta.