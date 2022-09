Milan, Tomori è secondo per palloni recuperati in Champions League

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato dal profilo Twitter ufficiale della Uefa Champions League, il difensore inglese del Milan Fikayo Tomori è il secondo giocatore per palloni recuperati dopo due partite di competizione. Il numero 23 rossonero, secondo la statistica, ha recuperato 19 palloni come Tuta dell'Eintracht. Un pallone in più è stato recuperato da Di Lorenzo (Napoli) e Otamendi (Benfica) che guidano questa speciale classifica.