Milan, Tomori espulso contro il Chelsea: è il secondo cartellino rosso stagionale

Quello estratto nei confronti di Fikayo Tomori in Milan-Chelsea è il secondo cartellino rosso della stagione per i rossoneri. Il difensore centrale inglese, punito ingiustamente per il presunto fallo su Mount nel primo tempo, è il secondo giocatore del Milan a ricevere un rosso nel corso di una gara ufficiale in quest'annata. Il primo era stato Rafael Leao, punito con un doppio giallo in Sampdoria-Milan lo scorso 10 settembre.