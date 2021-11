Milan, Tomori il più utilizzato in questa stagione: per lui 1350 minuti giocati

Fikayo Tomori, delle 16 partite fin qui disputate in stagione dal Milan, non ne ha saltata nemmeno una. Il difensore centrale inglese, è il giocatore della rosa rossonera ad aver giocato più minuti in questa stagione. Come riportato da transfermarkt, Tomori è stato in campo 1350 minuti. Dopo di lui, il più presente è Rafael Leao con 1174 minuti.