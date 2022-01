Milan, Tomori scalpita: "La riabilitazione è cominciata"

Nella giornata di venerdì il Milan ha comunicato che Fikayo Tomori si è sottoposto ad un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa nel match di Coppa Italia contro il Genoa. I tempi di recupero sono stimabili in circa trenta giorni, ma il difensore ha già fatto capire che farà di tutto per rientrare il prima possibile. E infatti nella giornata di ieri ha già iniziato il suo lavoro di recupero: "La riabilitazione è cominciata", si legge in una storia Instagram di Mattia Terraneo della "GT Sport Consulting SA", che immortala il centrale inglese. La speranza del giocatore e del Milan è quella di tornare a disposizione per il derby.