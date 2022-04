Milan, Tonali ha tutto per diventare una bandiera rossonera

MilanNews.it

Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, Sandro Tonali ha tutto per diventare una bandiera del Milan: oltre al fatto di essere un tifoso rossonero fin da bambino, il giovane centrocampista milanista ha un carisma e un'attitudine incredibili. Rispetto alla scorsa stagione, sembra essere un altro giocatore, molto più maturo, responsabile e soprattutto decisivo in campo.