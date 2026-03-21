Milan-Torino, a San Siro anche papà Hauge: "Finalmente visito lo stadio in rossonero"

Milan-Torino, a San Siro anche papà Hauge: "Finalmente visito lo stadio in rossonero"MilanNews.it
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Oggi alle 17:00News
di Manuel Del Vecchio

>Per Milan-Torino di questo pomeriggio a San Siro ci sarà un ospite d'eccezione: Jan Ingvald Hauge, papà del Jens Petter che ha giocato col Milan anni fa e che ha demolito l'Inter in Champions League poche settimane fa con il Bodo/Glimt. Hauge Senior scherza: "Finalmente visito San Siro in rossonero".