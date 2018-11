Milan-Torino: al via la vendita libera dei biglietti

Milan-Torino sarà la seconda partita consecutiva che giocheremo a San Siro - dopo quella contro il Parma - in un mese di dicembre ricco di impegni per i rossoneri. Per la squadra sarà importante vincere, per i tifosi essere presenti per vivere da protagonisti, insieme, questo posticipo. L'appuntamento è per domenica 9 alle 20.30, da sottolineare in rossonero già da adesso perché, terminata la vendita riservata ai titolari di Cuore Rossonero, si è aperta (venerdì 16) la vendita libera.

Con 30€ si potrà assistere alla partita dal Primo Anello Verde o Blu, mentre con soli 5€ in più ci si potrà accomodare in Primo Arancio Laterale. Per chi volesse chiudere il weekend a San Siro insieme alla famiglia, inoltre, sono confermate le consuete riduzioni per gli Under 16 e per i tifosi Over 65 in molti settori dello stadio, così come l'ingresso agevolato a 1€ per i bambini Under 7 (ritiro del biglietto direttamente al tornello dello stadio).

I biglietti sono disponibili in tutti i punti vendita: online, presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita TicketOne e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday). Al momento la vendita prevede obbligo di Fidelity Card (Tessera del Tifoso) per i residenti in Piemonte, in attesa della delibera delle Autorità competenti.

Ricordiamo che proseguono inoltre le vendite dei biglietti per le partite Milan-Dudelange del 29 novembre e Milan-Parma del 2 dicembre.