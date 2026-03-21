Milan-Torino, in avanti chance per Fullkrug: il tedesco e un riscatto da valutare

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Oggi alle 11:36News
di Federico Calabrese

Senza Rafa Leao, contro il Torino toccherà a Niclas Fullkrug. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, l'attaccante è in prestito ed entro il 30 giugno i rossoneri possono esercitare il diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro per trasformare il trasferimento da temporaneo a definitivo.

L'attaccante tedesco non ha avuto molto spazio fino ad ora, anche a causa di problemi fisici. Oggi per lui sarà una grossa opportunità per dimostrare di meritare la conferma anche per la prossima stagione.