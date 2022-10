Milan, torna in campo Origi: l'ultima apparizione un mese fa a Salisburgo

Dopo praticamente un mese di assenza è tornato ad assaggiare il campo anche Divock Origi. Nel corso della ripresa della gara contro il Chelsea, a risultato ormai compromesso, l'attaccante belga ha rimesso piede in campo per gli ultimi scampoli di gara. Il numero 27 del Milan non giocava dalla sfida di Champions contro il Salisburgo (il 6 settembre scorso) e ha collezionato la sua quinta presenza con il Diavolo.