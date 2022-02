Milan, torna Theo: il francese in campo con il fardello della diffida

Theo Hernandez torna a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica nella precedente sfida contro la Sampdoria. Il terzino francese, però, così come Bennacer e Brahim Diaz, ha ancora sulla testa il fardello della diffida (il rosso diretto rimediato nel derby non l'ha cancellato). Dunque, in caso di ammonizione, salterebbe la prossima partita: solo in quel caso ci sarebbe l’azzeramento della somma dei gialli.