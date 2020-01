Questa la probabile formazione rossonera che potrebbe scendere in campo contro il Torino. Gigio Donnarumma in porta, poi difesa a quattro con Conti e Theo Hernandez sugli esterni, Romagnoli e Kjaer in mezzo; a centrocampo, spazio al quartetto formato da Bonaventura, Bennacer, Krunic e Castillejo, con Piatek e Rebic in attacco.