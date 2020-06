Milan, tra Braida e Moncada c’è un buon rapporto professionale

Secondo Tuttosport, Ariedo Braida, storico ex braccio destro di Galliani ai tempi del Milan, potrebbe tornare in rossonero, al fianco di Rangnick, con il ruolo di direttore sportivo. Stando all’indiscrezione riferita dal noto quotidiano sportivo, ci sarebbe già un buon rapporto, a livello professionale, fra lo stesso Braida e Geoffrey Moncada, attuale capo scout del Milan. Se alla fine Rangnick dovesse diventare solamente il nuovo responsabile dell’area tecnica (lasciando quindi la panchina a un altro allenatore), Braida potrebbe comunque essere il suo ds, con Almstadt deputato alla gestione del budget per gli acquisti.