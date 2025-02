Milan tra errori grossolani e punti persi: la zona Champions si allontana

La sconfitta contro il Torino ha evidenziato i mille problemi del Milan. Un KO pesante sul piano della classifica, soprattutto dopo il pareggio della Lazio a Venezia e la sconfitta del Bologna nel derby contro il Parma. Contro i granata, i ragazzi di Sergio Conceicao dovevano entrare con la famosa “bava alla bocca” per cercare di recuperare punti, invece si è vista una squadra che si è stata sfortunata, ma che ha compiuto tre errori grossolani. Il primo quello di Maignan che ha causato l’autogoal di Thiaw, il secondo l’errore dal dischetto di Pulisic (il primo in carriera dopo 12 centri) e il terzo il 2 a 1 del Torino: un goal subito così forse si vede nelle categorie amatoriali…

Una settimana da dimenticare per la società rossonera, che martedì era stata eliminata dalla Champions League dal Feyenoord, avversario ampiamente alla portata dei rossoneri, ma la cavolata di Theo Hernandez è risultata decisiva per l’eliminazione.

Se prendiamo qualche dettaglio, notiamo che il Milan nelle sfide contro Torino, Parma e Cagliari ha totalizzato solamente 6 punti su 18, lasciandone per strada ben 12! Tanti, troppi per una squadra che ha l’obiettivo della Champions League, come ha dichiarato più volte la stessa società: anche ieri sia Moncada (prima del match), che Sergio Conceicao dopo la disfatta di Torino.

La situazione in casa Milan è brutta, forse era da anni che non si assisteva a una stagione così fallimentare. La Supercoppa Italiana vinta, non può bastare per una società gloriosa come il Milan, e nemmeno l’eventuale successo in Coppa Italia (prima però ci sono da disputare le due semifinali e poi l’eventuale finale!) potrebbe salvare la stagione, se il campionato dovesse chiudersi in maniera negativa.

La classifica piange, la zona Champions si allontana e si rischia anche l’Europa minore (a meno di un successo in Coppa Italia che vale l’Europa League). Sergio Conceicao ci sta mettendo tutto sé stesso, ma anche lui con scelte a volte azzardate e poi rivelatesi sbagliate sta commettendo errori. Non siamo più così sicuri che il tecnico portoghese resti al Milan la prossima stagione, anzi se in questo finale dovesse sbagliare altre gare di fila, non è escluso che non finisca nemmeno il campionato. L’arrivo di Mauro Tassotti nello staff di Bonera nel Milan Futuro potrebbe essere una soluzione in casi di situazione gravissima per terminare la stagione in prima squadra, senza dover mettere a libro paga un altro allenatore.

Le prossime due sfide, contro Bologna e Lazio saranno sicuramente decisive per il futuro del tecnico, di molti giocatori (che stanno rendendo meno del previsto!) e anche di una società, che di errori in questa stagione ne ha commessi diversi.

di Valentino Cesarini